قسد تتوعد تركيا بـ” حرب لا نهاية لها” بحال قيامها بعدوان على المنطقة

أفادت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنها “لا تستبعد عدوانا تركيا على المنطقة، مشيرة إلى أن “أي هجوم يعني حربا جديدة لا نهاية لها”.

وعلق الرئيس المشترك لمكتب شؤون الدفاع في شمال وشرق سوريا، زيدان العاصي في تصريح لوكالة “أنباء هاوار” الكردية، على الأنباء التي تتحدث عن تحضيرات تركية لشن هجمات على ديرك في شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال في باشور كردستان.

وقال زيدان العاصي “إن تركيا لم تتوقف عن هجماتها على سوريا منذ بداية الأحداث في سوريا، وأكد أن هجماتها ازدادت مع تشكيل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا”.

وأضاف “لا نستبعد هجوما تركيا على المنطقة، وأي هجوم تركي يعني حربا جديدة لا نهاية لها، وستكون نتائجها كارثية على سوريا والمنطقة بشكل عام”.