“قسد” تداهم إحدى معابر التهريب النهرية وتشتبك مع مهربين في ريف دير الزور الشرقي

داهمت قوات سوريا الديمقراطية إحدى مواقع التهريب النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، والتي تتم عبرها عمليات التهريب نحو مناطق نفوذ قوات النظام، حيث اشتبكت مع مهربين هناك، ما أدى إلى اصابة أحد المسؤولين عن المعابر، إضافة إلى إصابة عناصر من “قسد”.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 23 من شهر نيسان/أبريل الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات “التحالف الدولي”، داهمت المعابر النهرية التي تستخدم لتهريب البضائع والأشخاص بين مناطق نفوذها، ومناطق سيطرة قوات النظام على الضفة المقابلة لنهر الفرات، في بلدتي الشحيل وذيبان في ريف دير الزور الشرقي، وأطلقت النار على العبارات بهدف تخريبها وإغراقها.