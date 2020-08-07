قسد تداهم المعابر النهرية التي تربط مناطقها مع الميليشيات الإيرانية 

داهمت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، المعبر النهري الذي يربط بين بلدة ذيبان ومناطق الميلشيات الإيرانية غرب نهر الفرات، وصادرت “قسد” جميع العبارات المتواجدة هناك.

وكان المرصد السوري رصد، في 24 تموز الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية، وضعت نقاط مراقبة عند المعابر النهرية بين ضفتي “نهر الفرات”.

ولم يعلم حتى اللحظة مهمة النقاط تلك، فيما إذا ستكون لإيقاف عمليات التهريب فقط من بلدة الشحيل في ريف ديرالشرقي، نحو بلدة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام، أم لأسباب أخرى أيضاً.