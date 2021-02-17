قسد تداهم بلدة بريف دير الزور الشرقي وتعتقل 3 أشخاص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام قوات سوريا الديمقراطية، بمداهمة مناطق في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 3 أشخاص، اثنين منهم من عائلة واحدة، ولم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال الذي جرى اليوم الأربعاء.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، أفرجت عن مواطن واثنين من أولاده، وشخص آخر يعمل معلم مدرسة نازح من بلدة الباغوز بريف دير الزور، وذلك بعد اعتقالهم أكثر من 20 يومًا من بلدة الشحيل بريف دير الزور، حيث نفذت “قسد” بدعم جوي من حوامات “التحالف الدولي” مداهمة في بلدة الشحيل واعتقلتهم جميعًا، واقتادتهم إلى المراكز الأمنية في المنطقة.