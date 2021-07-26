قسد تداهم بلدة شرقي دير الزور وتعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل وتصادر أسلحة

محافظة دير الزور: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوة عسكرية كبيرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، داهمت منازل عدة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، خلال الساعات الفائتة، وسط تحليق لطيران مسير في الأجواء، وقامت القوة المداهمة باعتقال 4 أشخاص من عائلة واحدة، الأول يعمل ضمن مشفى الشحيل التخصصي، والثاني طفل دون سن الـ 18، والثالث يعمل “حارس” ضمن حقل العمر النفطي، بينما الأخير اعتقلته أثناء محاولته الهرب وعثرت لديه على أسلحة وذخائر وقذائف، ولم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عن شاب بعد اعتقاله لمدة ثلاث ساعات من منزله في بلدة الشحيل، بسبب شكوى من أحد الأشخاص، وذلك بعد مشاجرة بينهما، حيث تعرض الشاب للتعذيب والجلد واللكم، وظهرت آثار التعذيب على جسده بشكل كبير.