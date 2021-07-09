قسد تداهم قرية شرقي دير الزور وتعتقل مواطناً بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت اليوم الجمعة قرية قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، واعتلقت مواطن مدني، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”. ونشر المرصد السوري في الرابع من الشهر الجاري، أن حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، اعتقل ثلاثة شبان اثنان منهم من أبناء عشيرة الكسار و الثالث من قرية الزر بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” ليقوم بعد ذلك أقارب الشابين من أبناء عشيرة الكسار بإقامة حواجز في مدينة البصيرة و على طريق بلدة الصور و اعتقال كل من ينتمي إلى عشيرة الشعيطات متهمين أبناء الشعيطات بأن أبناءهم المنضويين في صفوف قسد هم من اعتقلوا الشابين، مطالبين بالافراج عنهم فورا.