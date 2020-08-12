“قسد” تداهم قرية شرقي دير الزور وتعتقل 3 عناصر سابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية، عمدت فجر اليوم اليوم الأربعاء إلى شن حملة دهم في قرية الكسار، الواقعة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 3 أشخاص من المقاتلين السابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، يذكر أن العملية جرت بدعم من مروحيات تابعة للتحالف الدولي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، وقوع عدة إصابات بصفوف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، جراء قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على سيارة تقلهم في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري قد أشار في 7 أغسطس الجاري، إلى أن مجهولون استهدفوا بقذيفة هاون، مقرا لـ”قسد” في بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.