“قسد” تداهم قرية في ريف دير الزور بحثا عن متهمين باختطاف وقتل شقيقين أحدهما عنصر في قواتها

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شنت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، حملة مداهمات في قرية الزر شرق دير الزور، بعد أن توجه مجموعة مطلوبين لـ”قسد” إلى القرية، وطالت الحملة عشرات الأشخاص من أبناء القرية والنازحين المقيمين فيها، أثناء البحث عن هؤلاء، حيث تتهمهم “قسد” بخطف الأخوين من أطراف بلدة الشحيل قبل يومين، وتمت تصفيتهما اليوم على أطراف قرية الطكيحي شرق دير الزور.

وفي سياق ذلك، أصيب شاب جراء أطلاق عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، النار عليه، أثناء محاولته الهرب على دراجة نارية، في حين تمكنت “قسد” من اعتقاله.

وأبلغت مصادر المرصد السوري، صباح اليوم، أن الأهالي عثروا على جثة شخصين قتلا رميا بالرصاص، عند أطراف قرية الطكيحي في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الجثتين تعود لشقيقين أحدهما عنصر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والآخر يعمل “موظف مدني” ضمن بلدية الشعب في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اختطافهما من قِبل مسلحين يرجح أنهم خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مرأى الأهالي في بلدة الشحيل قبل يومين.