“قسد” تداهم قرية وتعتقل 8 مدنيين شاركوا في المظاهرات.. وتفرق بالقوة مظاهرة في ريف دير الزور

داهمت قوات “كوماندوس” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فجر اليوم، بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 8 أشخاص من عدة احياء في البلدة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن المعتقلين مدنيين خرجوا في مظاهرات أمس، في قرى المويلح والحصين قرب بلدة الصور.

وكانت قوات HAT التابعة لـ”قسد” فرقت مظاهرة بالقوة، اليوم، في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، خرجت احتجاجا على ارتفاع الأسعار و ما أسموه “سرقة الأكراد للنفط”.

وكان قيادي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، في 28 أيار الفائت، أطلق النار على شاب من أبناء قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي انضم سابقا إلى لواء جند العزيز بمدينة دير الزور ومن ثم بايع تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل أن ينتسب إلى صفوف “قسد”.