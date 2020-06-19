“قسد” تداهم مخيما وتعتقل 8 نازحين وتصادر سلاح رشاش في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، عصر اليوم، مخيما للنازحين في أطراف بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 8 نازحين من منطقة البوكمال.

كما صادرت سلاح رشاش خاص بأحد أهالي البلدة يسكن بالقرب من المخيم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية شنت، حملة مداهمات في قرية الزر شرق دير الزور، في 16 حزيران/يونيو، بعد أن توجه مجموعة مطلوبين لـ”قسد” إلى القرية.

وطالت الحملة عشرات الأشخاص من أبناء القرية والنازحين المقيمين فيها، أثناء البحث عن هؤلاء، حيث تتهمهم “قسد” بخطف أخوين من أطراف بلدة الشحيل، عثر على جثتيهما على أطراف قرية الطكيحي.