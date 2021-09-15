“قسد” تداهم معابر التهريب وتشتبك مع عناصر قوات النظام في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في بلدة أبو حمام من جهة، وقوات النظام المتمركزة في قرية الدوير من جهة أخرى، بعد مداهمة دورية لقوات سوريا الديمقراطية معابر التهريب في المنطقة.

وشهدت المنطقة نزوح العائلات في منطقة الاشتباكات في بلدة أبو حمام إلى مناطق أخرى بالبلدة.

على صعيد متصل، داهمت دورية لقوات سوريا الديمقراطية المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وأطلق عناصرها النار باتجاه قوات النظام المتمركزة في بلدة بقرص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.