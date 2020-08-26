“قسد” تداهم معابر نهرية تستخدم لتهريب البشر والمحروقات بين مناطقها ومناطق النظام السوري شرقي الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت معابر نهرية تستخدم لتهريب البشر والمحروقات بين مناطقها، ومناطق سيطرة النظام السوري عبر نهر الفرات، وذلك قرب قرية الكرامة الواقعة في القسم الشرقي من مدينة الرقة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتقلت “قسد” أربعة مهربين خلال عملية المداهمة التي نفذتها صباح اليوم.

وكان المرصد السوري قد نشر في 22 يوليو المنصرم، أصيب 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، برصاص متعمد من قبل أحد المسؤولين على معابر التهريب، أثناء مداهمة المعابر النهرية في حارة اللطوة الواقعة بين بلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، عقدت “قسد” اجتماعا مع عشائر المنطقة، صباح اليوم، وتم الاتفاق على تسليم الشخص الذي أطلق النار، وهددت بإفراغ حارة اللطوة من سكانها في حال الرفض.