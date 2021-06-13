قسد تداهم معبر نهري شرقي دير الزور وتستهدف عبارات تهريب نحو مناطق النظام

محافظة دير الزور: أفادت نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من دير الزور، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت مساء أمس السبت، معابر نهرية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت النار باتجاه العبارات التي تُستخدم في التهريب ونقل الأشخاص من مناطق قسد إلى مناطق نفوذ النظام السوري على الضفة الأخرى للنهر. وكان المرصد السوري نشر في 12 الشهر الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت مساء أمس معبار نهري في حويجة البصيرة شرقي دير الزور والذي يصل بمناطق قوات النظام على الضفة الأخرى للنهري، وجرى مصادرة عبارة وعبوات معبئة بمادة المازوت معدة للتهريب.

وكان المرصد السوري نشر في السابع من الشهر الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت معبر الشحيل النهري بريف دير الزور الشرقي، والذي يتم عبره عمليات تهريب نحو مناطق النظام على الضفة الأخرى للنهر، حيث جرى تفجير عبارة معدة للتهريب باستهدافها بقذيفة، كما جرى إطلاق الرصاص باتجاه مناطق نفوذ النظام.