“قسد” تداهم معبر نهري شرقي دير الزور وتُفجر “عبّارة” معدة للتهريب نحو مناطق نفوذ النظام

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من دير الزور، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، معبر الشحيل النهري بريف دير الزور الشرقي، والذي يتم عبره عمليات تهريب نحو مناطق النظام على الضفة الأخرى للنهر، حيث جرى تفجير عبارة معدة للتهريب باستهدافها بقذيفة، كما جرى إطلاق الرصاص باتجاه مناطق نفوذ النظام، وأشار المرصد السوري في 30 نيسان الفائت، إلى أن قوات سورية الديمقراطية داهمت أحد معابر التهريب في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وصادرت شاحنة محملة بالطحين كانت تستعد لتفريغ حمولتها لتهريبها إلى مناطق سيطرة قوات النظام على الضفة الأخرى من النهر.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في دير الزور، رصدوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مساء 29 نيسان الفائت، بين قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في قرية الصبحة بريف دير الزور من طرف، وقوات النظام المتمركزين في بلدة البوليل من طرف آخر، بالقرب من معبر التهريب الواصل بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.