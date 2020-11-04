“قسد” تداهم منازل النازحين في قرية بريف دير الزور الشرقي وتعتقل شاباً دون معرفة الأسباب

داهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، عدة منازل للنازحين في قرية درنج بريف دير الزور الشرقي، و اعتقلت شاب من أحد المنازل، دون معرفة الأسباب.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت اثنين من العاملين البارزين في صفوفها، بتهمة “التخابر مع المخابرات التركية”، حيث جرت العملية قبل أيام في الرقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المعتقلين من أكراد الحسكة، أحدهما يعمل كسائق خاص لنائب القائد العام لدى قوات سوريا الديمقراطية، ويتقاضى مبلغ 5000 دولار أميركي مقابل التقرير الواحد للمخابرات التركية حول تحركات نائب القائد العام، “وفقاً لاعترفات المعتقل”.

أما الشخص الآخر، فهو ضابط د

آمن في قسد ويعمل على استقبال الشخصيات العسكرية، وكان يقوم بتقديم تقارير دورية عن الوفود العسكرية والقيادات وما إلى ذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة، ويعد ذلك خرق كبير جداً لقوات سوريا الديمقراطية.