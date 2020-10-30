“قسد” تداهم منازل في مدينة البصيرة وتعتقل 3 نازحين وتسرق مؤونة منازلهم 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية عدة منازل في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت ثلاثة شبان وهم نازحون من مدينة الميادين وصادروا مسدس وسرقوا مصاغ ذهبي ومونة تلك المنازل من مكدوس وجبنة وسمنة عربية ومواد غذائية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، رتلاً لقوات سوريا الديمقراطية، تجول في قرية الرز وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بينما داهم عناصر من الرتل منزلاً في قرية الزر واعتقلوا أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً.

على صعيد متصل، تجولت دورية لقوات سوريا الديمقراطية في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور، وأعلنوا عبر مكبرات الصوت تطبيق حظر نهائي للدراجات النارية والتهديد بحرق الدراجة النارية في حال المخالفة.