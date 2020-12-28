قسد تداهم منزل شقيق “قيادي في قوات جيش العشائر” الموالية للنظام بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت منزل شخص من أبناء عشيرة الشيعطات في بلدة الكشكية بريف دير الزور، في محاولة لاعتقاله إلا أنه تمكن الفرار، يذكر أن الشخص المستهدف هو شقيق قيادي في قوات جيش العشائر الموالية لقوات النظام من أبناء الشعيطات.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت عددا من المنازل في بلدة الشحيل، بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت خمسة شبان من النازحين المتواجدين في حي الشبكة بالبلدة، وأربعة شبان من أبناء البلدة، لأسباب غير معروفة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن ثلاثة منهم في وقت لاحق، ولايزال 6 منهم قيد الاعتقال.

ونشر المرصد السوري، يوم أمس الأول، بأن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عن 7 أشخاص من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور، ممن اعتقلتهم خلال فترات زمنية متفاوتة بحجج مختلفة.