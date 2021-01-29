قسد تداهم منزل صاحب عددا من الأفران وتعتقل أبناءه بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية منزل مواطن في مدينة البصيرة يملك عدد من الأفران بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت اثنين من أبناءه، وكانت قسد احتجزت أول أمس شاحنة محملة بالطحين تعود للمواطن صاحب الأفران عند أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف ديرالزور.

وأشار المرصد أمس الأول، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت المعابر النهرية على نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وصادرت شاحنتين محملة بالخردة كانت مجهزة لنقلها إلى مناطق سيطرة قوات النظام على الضفة المقابلة من النهر.

على صعيد متصل، أفرجت “قسد” على عدد من المهربين والعاملين في المعابر النهرية، بعد اعتقالهم خلال العمليات الأمنية لمنع التهريب في المنطقة.