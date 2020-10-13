“قسد” تداهم منطقتين في ريف دير الزور وتعتقل 12 شخص بينهم مقاتلين سابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 5 أشخاص يوم أمس الاثنين، في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، بتهمة “المشاركة بمظاهرات ضدها”، على صعيد متصل داهمت قوة عسكرية تابعة لقسد قرية العزبة شمالي دير الزور، وعمدت إلى اعتقال 7 أشخاص، بينهم عنصرين سابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأشار المرصد السوري في 8 من الشهر الجاري، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، منزلاً في بلدة السوسة الواقعة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شابين اثنين من المنزل، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

كما نشر المرصد السوري قبل أيام، أن قوات سوريا الديمقراطية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى بلدتي الطيانة وذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بتعزيز نقاطها التي وضعتها مساء أمس الأول، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قسد أفرجت عن قسم من الذين اعتقلتهم خلال الساعات الفائتة، بينما أبقت على قسم آخر بتهمة “خلايا مسلحة للنظام السوري”.