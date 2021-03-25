قسد تستهدف آلية للفصائل الموالية لأنقرة أثناء حفرها خنادق على خطوط التماس بريف تل تمر

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال ساعات المساء، استهداف قوات سوريا الديمقراطية لآلية تابعة للفصائل الموالية لأنقرة أثناء عملها بحفر خنادق على الجبهات الغربية لبلدة تل تمر بريف الحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، عقب ذلك جرى مناوشات متقطعة بين الطرفين بالرشاشات المتوسطة.

وكان المرصد السوري أشار في 20 الشهر الجاري، إلى إصابة عنصر من قوات النظام بجروح، نتيجة قصف بري نفذته الفصائل الموالية لتركيا على إحدى النقاط العسكرية في ريف تل تمر بريف محافظة الحسكة.

كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية عنيق الهوى، قرية الحنوة الخاضعة لنفوذ “قسد” وقوات النظام بريف تل تمر الشمالي الشرقي، ومناطق متفرقة تقع مابين تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة