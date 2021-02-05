“قسد” تستهدف القواعد التركية قرب طريق “m4”.. والقوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان محاور عين عيسى

قصفت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، تجمعات القوات التركية في 3 قواعد عسكرية تنشئها قرب طريق الـ”m4″، إضافة إلى قاعدة معلق في ريف عين عيسى شمالي الرقة.

وفي سياق ذلك، ردت القوات التركية والفصائل الموالية لها واستهدفت محاور ناحية عين عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، قصفًا نفذته القوات التركية استهدف عدة محاور في ريف عين عيسى.

وأشار المرصد السوري في 2 فبراير/شباط، إلى أن القوات التركية قصفت بقذائف الدبابات والمدفعية من مواقعها في منطقة “نبع السلام”، قرى جهبل والمشيرفة ومنطقة صوامع بلدة عين عيسى واستراحة النخيل ومحطة وقود شرقي البلدة في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، قصفًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة على قرية معلق واستراحة صقر وطريق M4 الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.

على صعيد آخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول 8 حافلات لقوات النظام وعلى متنها عشرات الجنود وصلوا إلى اللواء 93 في عين عيسى.