“قسد” تستهدف قاعدة عسكرية تركية في ريف عين عيسى رداً على قصف الأخيرة لمواقعها.. وقادة من “قسد” يطالبون الروس بوقف الهجمات التركية

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية بثلاث قذائف صاروخية على الأقل القاعدة التركية في قرية “كومازدا” بريف عين عيسى شمالي الرقة، وذلك رداً على القصف البري الذي نفذته القوات التركية على صوامع “شركراك”، وذلك بعد أن انسحبت القوات التركية منها خلال الساعات الفائتة.

وفي سياق ذلك، أخبر قادة من “قسد” الجانب الروسي بضرورة إيقاف هجمات الفصائل الموالية لتركيا على منطقة عين عيسى، وطالبوهم بمغادرة عين عيسى في حال عجزهم عن ذلك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستهدفة مناطق في قريتي دبس وهوشان الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم “عين عيسى” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.