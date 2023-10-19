“قسد” تستهدف قاعدتين للقوات التركية ضمن منطقة “نبع السلام” والأخيرة تقصف 3 قرى بريف عين عيسى

محافظة الرقة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قبل قليل، بالمدفعية الثقيلة قرى عليمات وهوشان وصيدا بريف بلدة عين عيسى الغربي والشمالي، وعليه ردت قوات سوريا الديمقراطية على مصادر القصف، واستهدفت قاعدتين للقوات التركية في تينة في الجهة المقابلة لعين عيسى، ومردود غرب تل أبيض ضمن منطقة “نبع السلام”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 17 تشرين الأول الجاري، بأن القوات البرية التركية المتمركزة في مناطق عملية “نبع السلام”، قصفت قرية جرن في ريف تل أبيض الغربي، قريتي معلق وصيدا بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة.

كما دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجلس منبح العسكري من طرف وفصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا المتمركزة في مناطق عملية “درع الفرات” وذلك في قرى الصيادة والدندنية وأم عدسة بريف منبج.