“قسد” تستهدف مواقع قوات النظام على ضفة نهر الفرات الغربية شرق دير الزور 

استهدف عناصر قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة، من مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر الفرات في مدينة البصيرة وقرية ابريهه في ريف دير الزور الشرقي، اليوم، مواقع قوات النظام في قريتي سعلو والزباري على الضفة الغربية المقابلة للنهر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، ليلة أمس، تبادلا لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين عند ضفة نهر الفرات غرب بلدة الطيانة شرق دير الزور من جانب، وقوات النظام المتمركزين على الضفة الغربية للنهر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أطلقوا النار على طوافات مائية عند المعبر النهري الذي يربط بلدة الشحيل الخاضعة لنفوذ “قسد” ببلدة بقرص ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في ريف دير الزور الشرقي.