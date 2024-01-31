“قسد” تستهدف مقرا عسكريا لـ”الدفاع الوطني” وتقتل عنصرا وتصيب آخر بريف دير الزور الشرقي

محافظة ديرالزور : قتل عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” وأصيب آخر بجروح، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الثقيلة مقرا للميليشيات في القورية بريف ديرالزور الشرقي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في بلدة الشنان ومسلحين محليين في مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت عدة قذائف مصدرها من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية قرب منازل المدنيين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.