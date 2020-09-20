“قسد” تسيطر على عصيان عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في سجن “الصناعة” بمدينة الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على العصيان وأعمال الشغب داخل سجن “الصناعة” في حي غويران بمدينة الحسكة، والذي يحوي سجناء من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأعادت “قسد” فتح جميع الطرقات المؤدية إلى السجن بعد إغلاقها منذُ مساء الأمس.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، يواصل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المعتقلين داخل سجن “الصناعة” بحي غويران في مدينة الحسكة، عصيانهم الجديد الذي بدأ يوم أمس، وسط استنفار متواصل لكل من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، في محاولة لإنهاء الاستعصاء الجديد على غرار المرات السابقة.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، استنفاراً أمنياً لقوات سوريا الديمقراطية، في مدينة الحسكة، تزامنا مع تنفيذ مساجين من تنظيم “الدولة الإسلامية” عصياناً داخل الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

يأتي ذلك، بعد 10 أيام من إنهاء عصيان لمساجين غويران، بعد أن تمكنت القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” على إلقاء القبض على عدة سجناء كانوا يحفرون الأنفاق لمحاولة الهرب إلى خارج السجن.