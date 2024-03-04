“قسد” تشتبك مع مسلحين محليين على خطوط التماس مع مناطق قوات النظام شرق ديرالزور

محافظة ديرالزور: استهدف عناصر “قسد”، مواقع ونقاط أمنية لعناصر من قوات النظام ومسلحين محليين في بلدة بقرص غرب الفرات، من نقاط تمركزها في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة واستهدافات متبادلة من الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري إلى أن عناصر من “الدفاع الوطني” ومسلحين محليين، استهدفوا 3 نقاط عسكرية لـ”لدفاع الذاتي” قرب نهر الفرات في جزرة البوشمس والكبر في ريف ديرالزور الغربي بالأسلحة الرشاشة.

وعقب ذلك، تسللت مجموعات “الدفاع الوطني” من ضفة نهر الفرات اليمنى ضمن مناطق قوات النظام والمليشيات الإيرانية عبر زوارق صغيرة إلى الضفة اليسرى للنهر، واشتبكوا مع عناصر “الدفاع الذاتي” في النقاط العسكرية، كما أضرموا النيران في إحدى النقاط وهي غرفة مسبقة الصنع، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.