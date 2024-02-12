“قسد” تشتبك مع مسلحين محليين على ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي

محافظة دير الزور: تصدت قوات سوريا الديمقراطية لمحاولة تسلل نفذها مسلحون محليون، حيث حاولوا العبور إلى مصفاة بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين على صفتي نهر الفرات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما أصيب طفل بجراح في بلدة حسرات في الضفة المقابلة لبلدة الشعفة، نتيجة سقوط قذائف هاون على البلدة مصدرها قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأيضاً تعرضت بلدة الشعفة لقصف بقذائف هاون مصدرها مناطق قوات النظام.

وشن مسلحون محليون يوم أمس هجوما بالأسلحة الرشاشة، استهدفوا من خلاله مقر مدرسة الموح التابعة لـ”قسد” في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، في حين لاتزال الاشتباكات على أشدها بين عناصر “قسد” والمسلحين، دون تسجيل خسائر بشرية.