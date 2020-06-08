“قسد” تعتقل امرأة وتطالب بتسليم زوجها .. وأهالي منطقة الشعيطات تهدد بالهجوم على مقراتها في ريف دير الزور

اعتقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، سيدة من أهالي منطقة الشعيطات في ريف دير الزور، أثناء تواجدها في ريف الحسكة، كانت في طريقها إلى ريف إدلب حيث مكان إقامة زوجها، وطالب عناصر “قسد” الزوج بتسليم نفسه، حيث تتهمه “قسد” بالانتماء إلى “الجيش الوطني” في مدينة رأس العين.

وفي سياق ذلك، هدد ذوي السيدة بالهجوم على مقرات وعناصر “قسد” في ريف دير الزور في حال عدم إطلاق سراحها.

كما تدخل وجهاء من عشيرة الشعيطات لإطلاق سراحها، تزامنا مع استياء الأهالي.

على صعيد متصل، فرقت قوات HAT مظاهرة بالقوة في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، خرجت احتجاجا على ارتفاع الأسعار وما أسموه بـ”سرقة الأكراد للنفط”.