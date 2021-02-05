“قسد” تعتقل رجل مسن من منزله في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، منتصف ليل الخميس-الجمعة، رجل سبعيني، من منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واقتادته إلى مراكزها الأمنية، دون معرفة الأسباب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حملة “قسد” الأمنية التي تطال المهربين والعاملين في المعابر النهرية، إضافة إلى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لشخصين بعد مداهمة منزلهما في قرية جمة شرقي دير الزور، وذلك بتهمة العمل بمعابر التهريب النهرية إلى مناطق النظام.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام.