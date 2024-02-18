“قسد” تعتقل عضو مجلس الشعب وشيخ قبيلة “الشرابين” بريف الحسكة

محافظة الحسكة: اعتقلت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية عضو مجلس الشعب وشيخ قبيلة “الشرابين”، أثناء ذهابه إلى ناحية تل تمر غرب الحسكة لتأدية واجب العزاء، حيث تم تسليمه لقسم العلاقات العسكرية في “قسد” دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في 31 من كانون الثاني الفائت إلى اعتقال عناصر من قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” شقيق قيادي في مجلس دير الزور العسكري بتهمة التعاون مع خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله في بلدة العزبة شمالي ديرالزور، واقتادته إلى أحد المراكز الأمنية.