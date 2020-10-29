“قسد” تعتقل عنصراً سابقاً في تنظيم “الدولة الإسلامية”.. وتطبق حظراً على الدراجات النارية في “البصيرة” وتهدد بحرقها في حال المخالفة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رتلاً لقوات سوريا الديمقراطية، تجول في قرية الرز وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث داهم عناصر الرتل منزلاً في قرية الزر واعتقلوا أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً.

على صعيد متصل، تجولت دورية لقوات سوريا الديمقراطية في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور، وأعلنوا عبر مكبرات الصوت تطبيق حظر نهائي للدراجات النارية والتهديد بحرق الدراجة النارية في حال المخالفة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد شنت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حملة أمنية لاعتقال مطلوبين لها، في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، تزامناً مع فرضها حظر تجوال متواصل حتى الآن، وإغلاق المدارس والمؤسسات العامة في المنطقة، حيث اعتقلت “قسد” أكثر من 15 شخصاً.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد داهمت، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 4 أشخاص، بالإضافة إلى مصادرتها أسلحة “مسدس وسلاح رشاش من نوع (كلاشنكوف) كانت بحوزة الأشخاص الذين جرى اعتقالهم.

وداهمت قوات سوريا الديمقراطية منزلاً في قرية ابريهة بريف دير الزور، وألقت القبض على 4 أشخاص من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.