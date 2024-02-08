“قسد” تعتقل مطلوبا بتهمة الانتماء لـ”التنظيم” في ريف دير الزور

محافظة ديرالزور : اعتقل عناصر حاجز لقوات سوريا الديمقراطية شخصا مطلوبا كان قيادي ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً بالإضافة إلى رصد تحركاته وسفره عدة مرات إلى تركيا وارتباطه بمسلحين محليين، حيث جرى اعتقاله أثناء عمله كمندوب لتوزيع الأدوية، على حاجز دوار العتال على أطراف مدينة البصيرة في ريف ديرالزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 31 كانون الثاني الفائت إلى اعتقال عناصر من قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” شقيق قيادي في مجلس دير الزور العسكري بتهمة التعاون مع خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله في بلدة العزبة شمالي ديرالزور، واقتادته إلى أحد المراكز الأمنية.