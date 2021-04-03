قسد تعتقل 4 من تنظيم “الدولة الإسلامية” غربي دير الزور.. والتحالف وقوات التدخل السريع يعتقلان 3 أشخاص شرقي المدينة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات التحالف وقوات “التدخل السريع” نفذت عملية “إنزال” بعد منتصف الليل، على منزل في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، بهدف اعتقال شخص من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لكنه لم يكن متواجد في المنزل، لتقوم القوة المداهمة باعتقال شقيقه، حيث يعمل المعتقل كمعلم متعاقد مع الإدارة الذاتية، كما جرى مداهمة منازل محيط واعتقال شخصين اثنين، واستمرت العملية لنحو ساعة ونصف وشهدت تحليق لطيران التحالف في الأجواء، على صعيد متصل ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الكسرات التابعة لريف دير الزور الغربي، وجرى مصادر أسلحة وذخائر أيضاً.

ونشر المرصد السوري في 29 آذار الفائت، أن قوات مجلس دير الزور العسكري، اعتقلت 3 أشخاص عند قوس الهرموشية بريف دير الزور الغربي، ويرجح أن اعتقالهم جاء بتهمة “التعامل والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”، حيث كانوا جميعاً يستقلون دراجة نارية حين جرى اعتقالهم