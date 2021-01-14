قسد تفرج عن 8 مواطنين من أبناء ريف دير الزور الشرقي عقب اعتقالهم بفترات سابقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى الإفراج عن 8 أشخاص، كانت قد اعتقلتهم بوقت سابق في ريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الإفراج عن 4 أشخاص من بلدة الشحيل، و4 أشخاص آخرين من قرية الزر.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، اعتقوا ثلاثة أخوة بعد مداهمة منزلهم في بلدة الباغوز بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، وذلك بتهمة التعامل مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.