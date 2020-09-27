“قسد” تفرض حظراً لتجوال الدراجات النارية في قرية بريف دير الزور وتحتجز العشرات منها

احتجز عناصر قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، عشرات الدراجات النارية في بلدة السوسة بريف دير الزور، تطبيقاً لحظر تجوال الدراجات الذي فرضته إبتداءاً من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً من يوم غد الاثنين.

وكان عناصر من استخبارات “الآسايش” اعتدوا على امرأة مسنة بضربها بأداة حادة على الرأس، بعد أن حاولت الدفاع عن ١زوجها والتهجم على عناصر الاستخبارات، أثناء اعتقال زوجها ومداهمة منزلهما في قرية كلهي بريف بلدة المالكية في ريف محافظة الحسكة.

يذكر أن الرجل تتهمه استخبارات “قسد” بترويج المخدرات وتهريب البشر في المنطقة.

٤وكانت قوى الاستخبارات التابعة لـ”قسد” اعتقلت، في 24 أيلول/سبتمبر، عشرات العمال في حقل الرميلان النفطي بريف الحسكة.