“قسد” تفرض حظرا للتجوال في مدينة البصيرة.. وعربة عسكرية لـ”قسد” تصطدم بشاب في محيط المدينة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تجول رتل من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة البصيرة، مساء اليوم، وأعلن عبر مكبرات الصوت فرض حظر تجوال في المدينة حتى الساعة السادسة صباح الغد، دون معرفة الأسباب لذلك.

ورصد المرصد السوري، مساء اليوم، اصطدام سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاذ السائق بالفرار، قرب دوار العتال بأطراف مدينة البصيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة، بسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى من “الأسايش”.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية قرب مسجد الرحمن في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.