“قسد” تفرق تظاهرة خرجت احتجاجاً على الفساد وعدم توزيع مخصصات “المازوت” للأهالي غربي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج العشرات من الأهالي بمظاهرة احتجاجية ضد “قسد” في قرية حوايج بوصمعة في ريف دير الزور الغربي، احتجاجاً على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وعدم توزيع مخصصات “مازوت التدفئة” للأهالي في المنطقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، فرقوا التظاهرة من خلال إطلاق النار على المحتجين، بعد قيامهم بقطع الطرقات عبر الإطارات المشتعلة في القرية.

ونشر المرصد السوري في 7نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن قوات سوريا الديمقراطية شنت حملة اعتقالات، طالت عدداً من المتظاهرين الذين خرجوا بمظاهرة في مدينة هجين شرقي دير الزور، والتي طالبت بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية في المدينة، حيث كان المرصد السوري رصد في 6نوفمبر/تشرين الثاني، تظاهرة خرج بها بعض الأهالي في مدينة هجين شرقي دير الزور، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الأهالي خرجوا بتظاهرة في مدينة هجين لمطالبة قوات سوريا الديمقراطية بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية، وقيام عناصر “قسد” بمصادرة الدراجات النارية أثناء توقفها أمام منازل الأهالي، وعمد المتظاهرون إلى إغلاق الطريق الرئيسية في هجين عبر إطارات مشتعلة، تعبيراً عن غضبهم.