“قسد” تقصف محيط مدينة الميادين وتشتبك مع مسلحين محليين قرب ضفة الفرات

محافظة ديرالزور: استهدف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، بـ5 قذائف هاون محيط مدينة الميادين بالقرب من ساقية الجمعية ضمن مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، وأسفر القصف القصف أضرار مادية بمنازل المدنيين، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، على ضفتي الفرات.

وتشهد المنطقة الفاصلة بين ضفتي نهر الفرات بشكل متكرر عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

ويوم أمس، قتل عنصران وأصيب آخر من المسلحين المحليين برصاص “قسد”، عقب تسلل لمسلحين من بلدة الشامية ضمن مناطق سيطرة النظام وهجومهم على نقطة عسكرية لـ”قسد” في بلدة جديدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.