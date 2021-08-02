“قسد” تلقي القبض على “ذئب بشري” عذب طفلًا بأساليب بشعة 

محافظة دير الزور: ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على المسؤول عن تعذيب طفل ووالدته، في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن زوج والدة الطفل المدعو (ع.ش) وهو نازح من البوكمال، أقدم على تعذيب الطفل يوسف 3 سنوات ابن زوجته بطرق وأساليب بشعة منها الحرق والضرب بآلات حادة، وخلع الأظافر، فيما تمكنت الأم من الهرب من منزل زوجها مصطحبة طفلها معها وهو بوضع صحي حرج جراء التعذيب.

وفي سياق ذلك نددت منظمات غير حكومية بهذا العمل الذي وصفه بـ”الفظيع” وطالبت بمحاسبة الفاعل.