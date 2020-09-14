“قسد” تلقي القبض على 6 مهربين يهربون 120 رأسا من الأغنام إلى مناطق النظام 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تمكنت “قسد” ومجلس دير الزور العسكري، من إلقاء القبض على 6 مهربين في بلدة الباغوز شرقي دير الزور بالقرب من ضفة نهر الفرات في منطقة الخنافرة-الرحبيين، أثناء محاولتهم تهريب 120 رأسا من الأغنام، نحو مناطق نفوذ النظام على الضفة المقابلة لنهر الفرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في تموز الفائت، مداهمة قوات سوريا الديمقراطية لـ6 معابر نهرية وخربتها وصادرت الطوافات التي ينقل عبرها معظم مواد المحروقات والنفط الخام “الفيول”، ويُهرب المهربون عبر هذه المعابر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ومختلف أنواع الأسلحة، وتصل تلك المعابر مناطق مناطق الشحيل وحوايج والزر التابعة لـ”قسد” مع مناطق على الضفة الأخرى التابعة إداريا لمدينة الميادين التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية له.