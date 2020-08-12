قسد تمنع العاملين بمحطة تحلية مياه “الشحيل” من مزاولة عملهم في ريف دير الزور الشرقي

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة ضمن محطة تحلية مياه “الشحيل” شرقي دير الزور، منعت العاملين في المحطة من مزاولة عملهم بعد طردهم من المحطة التي تتخذها عناصر “قسد” مقرا عسكرياً لها، ومن ثم قامت بإطفاء المحركات، ما أدى إلى غمر غرف المحركات بالمياه وخروج المحطة عن العمل بشكل كامل.

والجدير ذكره أن قوات سوريا الديمقراطية تتخذ جميع محطات المياه بريف دير الزور كمقرات عسكرية لها.

وكان المرصد السوري قد أشار صباح اليوم، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، عمدت فجر اليوم اليوم الأربعاء إلى شن حملة دهم في قرية الكسار، الواقعة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 3 أشخاص من المقاتلين السابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، يذكر أن العملية جرت بدعم من مروحيات تابعة للتحالف الدولي.