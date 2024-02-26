“قسد” تمنع وجهاء وشيوخ عشائر “الصلح” من دخول منطقة اقتتال عشائري غربي الرقة

دعا الشيخ هويدي شلاش المجحم “شيخ قبيلة العفادلة” أمس الأحد لعقد اجتماع لوجهاء وشيوخ عشائر من الرقة وريفها في ديوانه صباح اليوم الاثنين، للتدخل ووقف الاقتتال بين عشيرة الناصر وعشيرة المغلطان الذي أودى بحياة مواطنين وعشرات الجرحى السبت الماضي.

وأكد نشطاء المرصد السوري بالرقة عن اجتماع مايربو على 400 وجيها وشيخا من مختلف قبائل وعشائر الرقة صباح اليوم في ديوان الشيخ “هويدي الشلاش” الذي توجه إلى منطقة الصفصافة والطبقة، للقاء طرفي النزاع “الناصر والمغلطان” كل على حدى.

وتابع النشطاء، أوقفت حواجز تتبع للأمن الداخلي في منطقة المنصورة غربي الرقة، الوفد ولم تسمح لهم بالوصول للمنطقتين، الأمر الذي دفع الشيخ هويدي الشلاش، بالعودة خوفا من تبعات الأمر.

وأكدت مصادر المرصد السوري أن قوى الأمن الداخلي ترفض دخول الأشخاص إلى المنطقة كما تفرض حظرا للتجوال في منطقة الصفصافة “مكان الاقتتال” وحملة تمشيط واعتقال تقوم بها القوى الأمنية.

وفي 24 شباط، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 هم: 2 من المغلطان وقتيل واحد من الولدة وأصيب أكثر من 20 آخرين، في اشتباكات عشائرية قرب “مزرعة الصفصافة” بمدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، إثر خلاف سابق بين عشيرتي المغلطان والولدة.