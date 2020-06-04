قسد تنفذ عملية تسلل على موقع فصيل موالٍ لتركيا شمال الرقة وتقتل وتصيب 6 مقاتلين

وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من “فيلق المجد” الموالِ لتركيا، وإصابة 4 آخرين، جراء عملية تسلل نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية”، على نقاط تمركزهم في المحاور الغربية لمدينة “تل أبيض” بريف الرقة، شمالي شرق سوريا.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 20 من الشهر الفائت، أن مجموعة تابعة للفصائل الموالية لتركيا، تمكنت من التسلل خلال الساعات الفائتة إلى داخل بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع دوي انفجار عنيف ضرب المنطقة، لم تعرف طبيعته حتى اللحظة، فيما تسببت الاشتباكات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.