قسد تواصل حملتها الأمنية شرقي دير الزور وتتمكن من اعتقال عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” أحدهما عراقي الجنسية

ماتزال الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق ريف دير الزور الشرقي، متواصلة في يومها الرابع على التوالي، حيث لاتزال الحواجز منتشرة عند مداخل المدن والبلدات والشوارع الرئيسية والمدارس التي تمركزت بها “قسد” مع بداية الحملة، وذلك في كل من مدينة البصيرة و بلدة الشحيل وقريتي الزر وابريهه بريف ديرالزور الشرقي، كما شهدت أسواق المنطقة اليوم أيضاً، حركة طبيعية وسط خروج المواطنين لقضاء حاجاتهم.

وفي سياق متصل تمكنت قوات سوريا الديمقراطية مساء أمس الأحد، من اعتقال عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” أحدهما من الجنسية العراقية، وذلك في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت 6 معابر نهرية وخربتها وصادرت الطوافات التي ينقل عبرها معظم مواد المحروقات والنفط الخام “الفيول”.

كما يهرب عبر هذه المعابر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ومختلف أنواع الأسلحة.

وتصل تلك المعابر مناطق مناطق الشحيل وحوايج والزر التابعة لـ”قسد” مع مناطق على الضفة الأخرى التابعة إداريا لمدينة الميادين التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية له.

يأتي ذلك، في ظل استمرار “قسد” عمليتها الأمنية الواسعة في ريف دير الزور.