قصة سوري ترك دمشق كلاجئ قبل 6 سنوات.. والآن يمتلك أحد أهم مطاعم لندن

دمّرت مطاعم الطاهي عماد الأرنب الثلاثة المعروفة في العاصمة السورية دمشق خلال السنوات السابقة، وحانات يملكها لبيع العصير والقهوة. ما اضطرّه إلى مغادرة وطنه.

ووصف رحلته كلاجئ عبر أوروبا، وصولاً إلى لندن عام 2015، بالمضنية والشاقة، واضعًا مهنته جانبًا، وباحثًا عن عمل يؤمّن سقفًا له ولعائلته.

وبقي شغفه بالطبخ “محجورًا” لفترة في مطبخ منزله، حتى بدأ التعاون مع مؤسّسات خيريّة تدعم اللاجئين عام 2017، مثل مشروع “الجيل الجديد” التابع لـ”يونيسف”، وجمعية “اختر الحب” لمساعدة اللاجئين في المملكة المتحدة. وبموجب هذا التعاون، أُطلقت سلسلة مطاعم مؤقتة، ونوادي عشاء، سبق لـCNN أن زارتها عام 2017، بالإضافة إلى أكشاك لبيع الفلافل.

ونفذت تذاكر نوادي العشاء بسرعة فائقة، واحتشدت الناس في صفوف طويلة أمام أكشاك فلافل الأرنب، بهدف تناول وجبة الغذاء التي صارت على كل لسان.

وافتتاح مطعم وسط لندن، كان هدفًا للأرنب من الصعب تحقيقه، نظرًا لأسعار الإيجارات المرتفعة في لندن.

ولكن، تحقق هدفه في ظل نموّ شهرته في عالم الطبخ.

وافتُتح “مطعم عماد السوري” أبوابه في أيار/مايو 2021، في منطقة سوهو وسط لندن، وتضمنت قائمة الطعام مروحة من الأطباق الشهيّة بينها الفلافل، والكباب الهندي، ولحم الخروف، واليخنات على أنواعها.

وفي وقت يحتاج فيه بعض اللاجئين الى التدريب حتى يجدوا فرصة عمل في بلد جديد، أظهر الأرنب أنّ الطعام الجيد عالمي، وقال إنه كان يعلم دومًا أنه سيجد طريقه إلى الطبخ حتى يعيش.

وأوضح الأرنب لـCNN: “أتواصل مع الناس من خلال أطباقي، وهذا أمر رائع”.

المصدر: ِشهبا برس

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