قصف بري تركي يستهدف مناطق قسد بريف تل أبيض الغربي

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ريف الرقة، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على كل من عفدكو وكوبرلك الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الدينقراطية بريف تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت عددًا من المواطنين بينهم نساء، في بلدة حمام التركمان التابعة لمدينة تل أبيض شمالي الرقة.

ووفقًا للمصادر، جرى اقتياد المعتقلين إلى قاعدة تركية في منطقة تل أبيض.

وجاء الاعتقال بعد وشاية من قبل عناصر الفصائل وأبناء المنطقة بأن هؤلاء الذين جرى اعتقالهم لديهم أبناء وأقرباء ضمن صفوف “قسد” ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”، حيث تم اعتقالهم ومصادرة هواتفهم النقالة والقيام بفحصها وانتهاك حرمة المنازل أثناء عملية البحث والاعتقال.

وشهدت مدينة تل أبيض ضمن مناطق مايعرف بـ”نبع السلام” شمالي الرقة زيارة والي أورفا التركية، تزامن مع انتشار كبير لعناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في كافة أنحاء مدينة

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الوالي زار أسواق المدينة بشكل مفاجئ، وتعتبر هذه الزيارة الثانية للوالي التركي إلى مناطق “نبع السلام”، حيث سبق وأن زار المدينة في الـ 8 من آذار/مارس المنصرم مدينة رأس العين بريف الحسكة.