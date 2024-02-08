قصف بري متبادل بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على عدة محاور ضمن منطقة “بوتين”أردوغان”

استهدفهت هيئة تحرير الشام بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في مدينة كفرنبل وقريتي الملاجة وكوكبة بريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية قصفاً متبادلاً بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الصاروخية.

كما وتبادل الطرفان القصف بالرشاشات الثقيلة محور قرية العمقية بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين”أردوغان” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استقدام القوات التركية أكثر من 100 آلية عسكرية (مدرعات ناقلة للجنود وشاحنات محملة بالمواد اللوجستية)، إلى منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم، على دفعتين، حيث دخل الرتل التركي الأول من معبر كفر لوسين وتوجه إلى النقاط في ريف إدلب الشرقي والجنوبي

كما دخل رتل آخر من معبر عين البيضا بإتجاه ريف إدلب الغربي وشمال اللاذقية لتعزيز النقاط العسكرية المتواجدة في المنطقة.