قصف بصواريخ من نوع أرض – أرض طال أحياء درعا البلد المحاصرة تزامنًا مع اشتباكات متقطعة شهدتها محاور في المنطقة

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، استهداف أحياء درعا البلد المحاصرة بعدة صواريخ من نوع أرض – أرض ” فيل” من قِبل قوات النظام، في محاولة من قبل النظام الضغط على الأهالي لإجبار المسلحين المحليين على تسليم سلاحهم أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، تزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة شهدتها بعض المحاور في درعا البلد، بين عناصر النظام من جهة، ومسلحين محليين من جهة أُخرى.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهيرة اليوم تجدد القصف بقذائف الدبابات على أحياء درعا البلد في ظل الحصار المفروض على أحياء درعا البلد والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأهالي القابعين تحت وطأة الحصار المتواصل على أحياء درعا البلد.

كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إلى قصف بقذائف الدبابات والهاون من قِبل قوات النظام طال أحياء درعا البلد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، كما دارت اشتباكات بين عناصر النظام ومسلحين محليين على محاور المنشية في درعا البلد وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.