قصف جوي روسي يطال مناطق بريف حماة الغربي تزمنًا مع قصف صاروخي طال مناطق بريف إدلب الغربي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 8 غارات نفذتها المقاتلات الروسية استهدفت منطقتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الغربي، تزامن ذلك مع قصف براجمات الصواريخ من قِبل قوات النظام استهدف منطقة العالية بريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار يوم أمس إلى تنفيذ مقاتلة روسية لعدة غارات جوية على محيط بلدتي البارة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح أمس الاثنين، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 5 غارات جوية استهدفت خلالها محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، واتبعته قوات النظام بقصف صاروخي مكثف أيضاً.